Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне».

В сообщени отмечается:

«В Винницкой области можно было услышать звук взрыва».

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины в свою очередь заявили о том, что группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Виннийкой области двигается в северо-западном направлении.

Власть обратилась к местному населению находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги.