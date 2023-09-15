Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне».
В сообщени отмечается:
«В Винницкой области можно было услышать звук взрыва».
В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины в свою очередь заявили о том, что группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Виннийкой области двигается в северо-западном направлении.
Власть обратилась к местному населению находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, ранее мы писали о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги.