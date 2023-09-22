Турецкие продавцы используют несколько схем «развода» отдыхающих, чтобы хорошо заработать на них. Например, на курортах в туристический сезон магазины работают до полуночи, а иногда и до утра. Торговцы вечером привлекают клиентов, которые более охотно тратят деньги после выпитого алкоголя, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

В Турции продавцы на рынках не ждут, пока к ним зайдут покупатели, они возле входа зазывают туристов посетить их магазин. Торговцы начинают общаться с потенциальными клиентами, оценивая их финансовые возможности, осведомленность о местном ассортименте и ценах. Параллельно они мотивируют людей сделать покупку, предлагая им скидки или подарки.

Также турки могут пригласить туристов присесть выпить чай. Если клиент готов сделать хорошую покупку, ему вероятно предложат кофе с лукумом.

Часто на рынках в этой стране отдыхающие не видят ценники: продавцы сами устанавливают цену на товар, после того, как оценили клиента. Поэтому туристам нужно торговаться и попытаться «сбить» цену минимум на половину.

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