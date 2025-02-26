Авиаперелеты оказывают определенное неблагоприятное влияние на организм. В частности, изменение давления и уровня кислорода в самолетах может препятствовать перевариванию пищи. По этой причине может возникнуть ощущение вздутия живота, газов или тошноты.

Эксперт по путешествиям рассказал туристам о шести продуктах, которые нельзя употреблять перед авиаперелетом и во время него, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание Daily Express.

По его словам, проблемы с пищеварением могут вызвать жареные продукты из-за содержания в них жира и масла, которые могут задерживать жидкость, вызывать изжогу, отеки и вздутие живота. Также не ешьте острую пищу – она раздражает слизистую оболочку желудка, что увеличивает риск кислотного рефлюкса.

Причиной тяжести и дискомфорта в желудке может стать красное мясо и блюда с его добавлением. Лучше выбрать курицу или рыбу.

На время перелета откажитесь от напитков с кофеином и алкоголя, поскольку перелет обезвоживает организм, а диуретики только усугубят потерю жидкости, что чревато головной болью, тошнотой, ощущением усталости и бессонницей.

Не лучший выбор на время полета – употребление газировки, такие напитки могут способствовать появлению изжоги.

Также эксперт советует отказаться от продуктов с высоким содержанием клетчатки, они могут стать причиной образования газов и чрезмерного вздутия живота из-за изменения давления воздуха на большой высоте.

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