Туристам важно знать, что не стоит в самолете меняться местами с незнакомцами без крайней необходимости, ведь действительно имеет значение, где вы будете сидеть.

Стюардесса рассказала, что сама недавно была в роли пассажира и согласилась поменяться местами с другой женщиной, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Однако вскоре бортпроводница пожалела о таком решении, ведь если бы другая пассажирка после смены места совершила какое-то нарушение на борту, ее действия связали бы с номером места билета Лианны. Также, если бы та женщина заказала какую-то еду или напитки, счет могли бы выставить Кой.

Стюардесса считает, что эту информацию стоит знать, чтобы обезопасить себя от таких неприятностей, которые могут создать серьезные проблемы и омрачить путешествие.

Ранее мы рассказывали, какие продукты нужно брать с собой в поезд или автобус, чтобы не голодать и не создавать дискомфорт запахами еды другим пассажирам.