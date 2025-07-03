Часто пассажиры для перелета выбирают повседневную одежду, вещи, которые им кажутся удобными. Однако для многочасового сидения в самолете есть свой «дресс-код».

Доктор Хью Пабаруэ из американской сети клиник Metro Vein Centers не рекомендует надевать тесную одежду для аивиаперелетов, пишет «НБН» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По его словам, такие вещи способны существенно влиять на кровообращение. То есть джинсы skinny или леггинсы уменьшают способность крови течь в ноги.

Врач объяснил, что даже один час сидения в таких вещах в самолете может быть опасным: это грозит отеком, онемением, покалыванием ног, сильной болью в конечностях, а в худшем случае – тромбозом глубоких вен, который может привести к летальному исходу.

Специалист по авиации Кристин Негрони также предупредила, что в случае пожара на борту пассажиры, которые одеты в синтетическую одежду, могут получить сильные ожоги, так как материал начнет расплавляться на коже.

Бортпроводница Силле Райделл не советует выбирать для перелета слишком открытую одежду, в которой можно замерзнуть. Также, по ее словам, не стоит обувать шлепки – в них будет трудно экстренно эвакуироваться из самолета.

Ранее стюардесса объяснила, почему не стоит без крайней необходимости меняться местами в самолете с незнакомцами.