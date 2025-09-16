Очільник українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що за останні півроку глава Кремля наобіцяв американському лідеру. За його словами, Путін зобов’язався припинити війну, вбивства, відновити дипломатію, надати на переговорах у Стамбулі реальні кроки до миру та провести зустріч лідерів з цією ж метою, пише видання «НБН».

Дипломат підкреслив, що диктатор не зробив жодного кроку, щоб дотримати свого слова, водночас Москва відхилила пропозицію щодо припинення вогню, посилили терор проти України, продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію, уникає зустрічі на найвищому рівні, вдарила по уряду нашої країни, а також атакувала дронами Польщу та Румунію.

Міністр закликав США, Європу, «Велику сімку» та інші держави не дозволити главі Кремля діяти з почуттям повної безкарності, посиливши тиск на РФ скоординованими кроками, щоб позбавити агресора можливості фінансувати свою військову машину.

Нагадаємо, Єврокомісія, як планувалося, повинна представити 19-й пакет антиросійських санкцій 17 вересня. Однак, за даними ЗМІ, цей крок відтермінувався через тиск глави Білого дому на Угорщину та Словаччину щодо відмови від закупівлі нафти та газу у РФ.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що повинні зробити Америка та Європа, щоб війна в Україні завершилася за два-три місяці.