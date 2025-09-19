Західні партнери готують нову стратегію підтримки України, яка може замінити перспективу її вступу до НАТО. За даними The Washington Post, мова йде про масштабні інвестиції у розвиток вітчизняної збройової промисловості, що дозволить Києву посилити власну обороноздатність та зменшити залежність від зовнішньої допомоги, пише НБН.

Як зазначає видання, шанси України приєднатися до Альянсу найближчим часом виглядають низькими. Саме тому союзники обговорюють можливість переорієнтації на фінансування виробництва зброї. Українська влада паралельно шукає інвестиції для масштабування оборонних підприємств і ставить за мету утричі збільшити випуск озброєнь.

У матеріалі наголошується, що в разі успіху ця стратегія дозволить Україні не лише задовольнити власні потреби, а й забезпечувати армії США та європейських країн сучасними безпілотниками та іншими високотехнологічними розробками, створеними під час війни з Росією.

Ймовірно, майбутні гарантії безпеки для Києва включатимуть довгострокове фінансування української армії. Це передбачає створення нових виробничих потужностей, а також запуск спільних підприємств із міжнародними компаніями для покриття прогалин у виробництві та спільного розвитку оборонних технологій.

