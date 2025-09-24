Гість чергового випуску програми – Юрій Камельчук, український політик, народний депутат України, член постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

Як повідомляє “НБН“, під час розмови йшлося, зокрема, про те, чи готується Зеленський до другого президентського терміну; як Європа насправді сприймає війну в Україні; чому у Верховній Раді так часто перемагає політичний піар замість спільних конструктивних рішень; як конфіскація російських активів може змінити майбутнє України; про що саме говорив президент Зеленський на зустрічі зі своєю фракцією у парламенті?

Посилання на програму: