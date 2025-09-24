Як пише CNN, у політиці Білого дому щодо України стався різкий поворот. Трамп 23 вересня заявив, що Київ за підтримки з боку Євросоюзу може повернути всі захоплені росіянами регіони. Раніше президент США стверджував, що заради миру Зеленський повинен поступитися РФ територіями, інформує видання «НБН».

ЗМІ зазначає, що зміна риторики Трампа, на перший погляд, є хорошою метою, адже він почав підтримувати прагнення України звільнити всі землі від загарбників. Водночас глава Білого дому припинив наполягати на нейтральному завершенні війни.

Журналісти пояснили, що американський лідер поставив перед Зеленським ще складніше завдання: Україна повинна продовжувати воювати з Росією, допоки не поверне всі свої землі. Такі вимоги президента США створюють нереалістичні очікування, враховуючи кадрові проблеми та повільні втрати територій, з якими стикається країна.

Трамп підтримує амбіції Києва, але водночас він не пропонує йому конкретного шляху для перемоги. Окрім цього, політика лідера американців щодо російсько-української війни залишається непередбачуваною.

Нагадаємо, глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль після заяв президента США закликав європейців «подорослішати» та посилити допомогу Україні.