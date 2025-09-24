Як передає видання 24 канал, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оприлюднив заяву, у якій різко висловився щодо слів президента США Дональда Трампа про перемогу України. Він охарактеризував ці оцінки як відірвані від реальності та такими, що вводять в оману міжнародну спільноту, пише НБН.

Медведєв стверджує, що Вашингтон перебільшує роль України у війні та применшує військовий і економічний потенціал Росії. У своїй публікації він заявив, що Трамп нібито створює «ілюзію» краху Москви, тоді як ситуація на фронті та в економіці відрізняється від його прогнозів. Особливе обурення викликали слова про можливе повернення Києвом усіх територій і ослаблення російських позицій.

За словами політика, оцінки американського президента не відображають фактичних даних і подають світовій спільноті спотворену картину війни. Він також наголосив, що твердження про дефіцит ресурсів та занепад російської економіки є безпідставними й не підтверджуються статистикою.

Його заява пролунала на тлі активних дипломатичних кроків України та підтримки з боку західних партнерів. Така риторика розглядається як спроба посилити інформаційний тиск і відповісти на меседжі США про стратегічні перспективи Києва.

Нагадаємо, раніше Кремль відкинув можливість прямої зустрічі Путіна із Зеленським, назвавши її «піаром».