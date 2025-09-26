Лідер українців ефірі Axios прокоментував інциденти з порушенням повітряного простору країн-членів НАТО літаками Російської Федерації. Зеленський назвав причину, чому держави Альянсу не збивають у своєму небі ворожі цілі, інформує видання «НБН».

За його словами, більшість країн військово-політичного блоку бояться бити по літаках РФ, остерігаючись можливої реакції Москви, адже держава-терористка «дійсно божевільна».

Після вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії минулого тижня, за даними агентства Bloomberg, Європа таємно попередила Москву, що готова збивати літаки РФ у своєму небі та реагуватиме на майбутні порушення окупантів.

Нагадаємо, що у Кремлі заперечили вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Таллінн «безпідставно» звинувачує Москву та не надав жодних доказів на підтримку своїх заяв.