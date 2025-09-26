Британське видання The Telegraph, посилаючись на джерела, пише, що під зустрічі на полях сесії Генасамблеї ООН український лідер попросив главу Білого дому надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk, які мають дальність понад 2400 кілометрів.

Колишній американський президент Джо Байден відмовився передати Україні цю зброю, інформує «НБН».

Раніше в інтерв’ю Axios після зустрічі з главою США президент України розповів, що сказав американському колезі про «одну річ», якої потребують Сили оборони. У відповідь Трамп сказав, що Вашингтон працюватиме над цим.

Американське видання The Washington Post цьогоріч у липні писало, що глава Білого дому розглядав можливість відправлення високоточних ракет Tomahawk Україні, однак поки що вирішив відмовитися від таких поставок.

Водночас заступник начальника головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький заявляв, що Сили оборони не зможуть використовувати цю зброю.