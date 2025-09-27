Переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті у 2026 році. Як повідомляє Deutsche Well, Брюссель розраховує на зміну політичної ситуації в Угорщині після парламентських виборів, запланованих на квітень 2026 року, пише НБН.

Наразі Угорщина блокує початок першого переговорного кластера, попри те, що Україна виконала всі необхідні умови. ЄС поки не знайшов інструменту для подолання вето Будапешта, а розмови про перехід до ухвалення рішень більшістю замість одностайності так і не втілилися у практику.

За даними джерел у європейських інституціях, чиновники готуються виконати технічну роботу наперед, аби після можливої зміни влади в Угорщині процес переговорів з Україною можна було розпочати максимально швидко. Питання розширення ЄС визначається не лише формальними критеріями, а й політичними рішеннями всередині блоку.

Остання сесія з Україною щодо скринінгу відповідності законодавства європейським нормам запланована на 29 вересня. Після цього передбачалися проміжні кроки тривалістю близько тижня, однак їх реалізація наразі заблокована. Європейські чиновники підтверджують, що без угорського вето перші кластери вже могли б бути відкриті.

