Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що найбільшим страхом російського диктатора Володимира Путіна є не українська армія та не міжнародні санкції, а його власне суспільство. За словами глави держави, спроби Кремля організувати масштабну мобілізацію на початку вторгнення викликали різке невдоволення серед населення, що змусило владу перейти до практики грошових виплат найманцям та мобілізованим, пише НБН.

Зеленський наголосив, що відсутність демократичних інститутів у Росії не означає абсолютної влади Путіна. За його словами, правитель уникає прямого зіткнення з власним народом, адже будь-який масовий бунт може стати для нього смертельно небезпечним. Президент додав: «Путін не має прем’єрів чи парламенту, це не демократія. Але це означає, що він боїться свого суспільства».

Він також розповів про численні перехоплення телефонних розмов російських військових. За його словами, ті часто плачуть і жаліються родичам, але не можуть відмовитися виконувати накази через загрозу розправи з боку своїх командирів. Такі настрої серед військових свідчать про глибоку деморалізацію та небажання брати участь у війні.

На думку Зеленського, подальший тиск світової спільноти на фінансові можливості Росії здатен обмежити здатність Путіна оплачувати війну та утримувати армію. Він наголосив, що міжнародні санкції мають посилюватися, оскільки ресурси Кремля не безмежні, а затягування війни може коштувати дорого всім сторонам.

