Росія здійснила найпотужнішу за останній час атаку на Україну, що тривала понад 12 годин. За даними УНН, ворог випустив близько 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, серед яких були й «Кинджали». Основними напрямками стали Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина й Одещина, пише НБН.

Президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що Росія демонструє справжню позицію саме терором проти мирних міст. Він підкреслив, що атака відбулася одразу після завершення тижня Генасамблеї ООН і стала показовим сигналом світові. За словами глави держави, Кремль прагне затягнути війну, отримуючи прибутки від енергетики та використання тіньового флоту.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме завдавати ударів у відповідь, щоб позбавити Москву фінансових можливостей для війни та примусити її до дипломатії. «Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії», — зазначив він.

Глава держави також закликав міжнародну спільноту до посилення тиску на Росію, включно з повною відмовою від імпорту її ресурсів. Він акцентував, що лише рішучі дії світу здатні обмежити здатність Кремля продовжувати агресію та терор проти України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія намагається привласнити Запорізьку АЕС, ігноруючи ядерну безпеку.