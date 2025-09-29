Український лідер під час свого відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму висловився щодо зазіхання Росії на території нашої країни, інформує видання «НБН» із посиланням на ТСН.ua.

За його словами, кордони України визначені її Конституцією, які визнані світом та міжнародним правом. Гарант зазначив, що у питанні лінії зіткнення чи фронту можна перейти до дипломатії. Президент вважає можливим домовитися про припинення вогню та розпочати роботу над планом із завершення війни.

Глава держави наголосив на тому, що Російська Федерація не малюватиме нові кордони у нашій країні. Зеленський додав, що предметом для дипломатії може стати лише лінія фронту.

