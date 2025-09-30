Колишній глава МЗС в інтерв’ю виданню OBOZ.UA заявив, що Україна у 2022 році мала шанс вийти на кордони 1991 року. Однак, за його словами, суспільство зробило величезну помилку, поставивши знак рівності між цим та перемогою над РФ, інформує «НБН».

Дипломат зазначив, що зараз всі розуміють, що це взагалі різні речі й вихід на кордони 1991 року за жодних обставин не означатиме кінець війни, який настане тоді, коли Москва відмовиться від ідеї повернення України під свій контроль.

Ексміністр нагадав, що Сили оборони України зайшли у Курську область та контролювали території РФ, таким чином перевершивши історію з кордонами 1991 року. Однак ця операція не зупинила війну.

Кулеба переконаний, що розкручування очікувань про тотальну перемогу – велика помилка 2022 року. Колишній глава МЗС вважає, що тоді влада та суспільство впали в ейфорію через те, що країна змогла вистояти та блискавично звільнити 50% окупованої росіянами території.

Дипломат додав, що на той час українці працювали на те, що «ще трохи і ще трохи». Однак наступного року за це довелося болісно розплачуватися.

Як повідомлялося, кремлівський диктатор Володимир Путін визнав важке життя на ТОТ України та пообіцяв «відродити» окуповані регіони.