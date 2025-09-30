Вчора в Орбана повідомили, що Угорщина заблокувала 12 українських новинних порталів. У Будапешті зазначили, що пішли на цей крок у відповідь на заборону Україною двох проросійських угорських видань, інформує «НБН».

Глава МЗС в інтерв’ю агентству «Укрінформ» прокоментував відповідне рішення уряду Орбана. Очільник зовнішньополітичного відомства заявив, що Київ реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони.

Нагадаємо, напередодні речник МЗС Георгій Тихий назвав такі дії сусідньої держави є «блокуванням доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах». Водночас, за словами представника дипломатичного відомства, рішення Києва заблокувати угорські портали – це боротьба з російською пропагандою.

Як повідомлялося, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан розповів, як діятиме його країна у разі вторгнення російських дронів на тлі порушення повітряного простору НАТО безпілотниками РФ. Також глава уряду здивував заявою про слабкість держави-терористки.