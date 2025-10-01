Гість чергового випуску програми – Олексій Командиров, кандидат технічних наук, завідувач відділом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Заслужений будівельник України, віце-президент Національного Експертно-Будівельного Альянсу України.

Під час розмови йшлося, зокрема, про те, як саме забезпечити прозорість та контроль у будівництві; хто врешті відновлюватиме Україну – українці чи робітники з-за кордону; які проблеми нині має містобудівне законодавство та як повернути українських спеціалістів додому?

