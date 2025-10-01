Попри офіційну підтримку України та участь у міжнародних санкціях проти Росії, Тайвань з початку повномасштабної війни став найбільшим у світі покупцем російської нафти, повідомляє The Guardian. Із лютого 2022 року острів імпортував 6,8 мільйона тонн сировини на суму 4,9 мільярда доларів США, що становить приблизно 20% усього експорту цього ресурсу з РФ, пише НБН.

Лише в першій половині 2025 року обсяг закупівель виріс на 44% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Середньомісячні показники перевищили рівень 2022 року у шість разів. Уся імпортована сировина використовується Тайванем для потреб хімічної галузі, насамперед у виробництві напівпровідників — ключового елементу економіки острова.

Водночас Тайвань продовжує підтримувати Україну як політично, так і гуманітарно. Зокрема, міністр закордонних справ Лін Чіа-лун нещодавно відвідав Польщу, де підписав угоду про допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни. Крім того, Тайбей приєднався до санкцій проти Москви, обмеживши експорт високотехнологічного обладнання, яке могло б потрапити до рук російських військових.

Такий подвійний підхід — підтримка Києва на дипломатичному рівні та активна торгівля з Москвою — створює суперечливу ситуацію для зовнішньої політики Тайваню, яка дедалі частіше стикається з критикою за спроби одночасно зберігати економічну стабільність і демонструвати солідарність із жертвами агресії.

