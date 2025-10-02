Росія “належним чином” реагуватиме на можливе постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомило російське агентство РИА Новости, передає 24 канал, пише НБН.

Пєсков не уточнив, якими саме будуть кроки Москви у відповідь, однак заявив, що сама поява таких публікацій у ЗМІ нібито не є випадковою. При цьому він визнав, що США вже передають Україні розвідувальні дані в режимі онлайн, і це, за його словами, “не новина”.

Йдеться про ракети великої дальності Tomahawk, які здатні вражати наземні та морські цілі з високою точністю. Залежно від модифікації, їхня дальність може сягати від 1000 до 1600 кілометрів. Вони запускаються з надводних кораблів або підводних човнів.

Російська сторона вчергове підкреслила роль США та НАТО у підтримці України, зазначивши, що Вашингтон нібито активно залучає всю свою розвідувальну інфраструктуру для допомоги Києву в реальному часі. У Кремлі ці дії назвали очевидними.

