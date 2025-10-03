Центр Разумкова оприлюднив результати свіжого опитування, в якому українці висловили ставлення до ключових світових лідерів. Рейтинг відображає, кого громадяни України вважають союзниками, а кого — противниками, передає РБК-Україна, пише НБН.
Найвищий рівень підтримки серед українців отримали:
- Еммануель Макрон (президент Франції) — баланс +66,3
- Урсула фон дер Ляєн (голова Єврокомісії) — +56,4
- Джорджія Мелоні (прем’єрка Італії) — +52,7
- Фрідріх Мерц (канцлер Німеччини) — +46,5
- Реджеп Ердоган (президент Туреччини) — +29,1
- Кір Стармер (прем’єр Британії) — +29,8
- Дональд Туск (прем’єр Польщі) — +28,7
- Кіт Келлог (американський політик) — +25,1
Нейтральні або зниженого рівня підтримки отримали:
- Стів Віткофф (США) — баланс –10,7
- Дональд Трамп (президент США) — –34,6
Найбільше негативне ставлення українці висловили до:
- Роберт Фіцо (прем’єр Словаччини) — –35,9
- Віктор Орбан (прем’єр Угорщини) — –73,8
- Сі Цзіньпін (голова КНР) — –76,8
- Олександр Лукашенко (Білорусь) — –84,4
- Володимир Путін (Росія) — –95,7
Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Участь взяли 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка — не більше 2,9%.
