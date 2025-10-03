Центр Разумкова оприлюднив результати свіжого опитування, в якому українці висловили ставлення до ключових світових лідерів. Рейтинг відображає, кого громадяни України вважають союзниками, а кого — противниками, передає РБК-Україна, пише НБН.

Найвищий рівень підтримки серед українців отримали:

Еммануель Макрон (президент Франції) — баланс +66,3

Урсула фон дер Ляєн (голова Єврокомісії) — +56,4

Джорджія Мелоні (прем’єрка Італії) — +52,7

Фрідріх Мерц (канцлер Німеччини) — +46,5

Реджеп Ердоган (президент Туреччини) — +29,1

Кір Стармер (прем’єр Британії) — +29,8

Дональд Туск (прем’єр Польщі) — +28,7

Кіт Келлог (американський політик) — +25,1

Нейтральні або зниженого рівня підтримки отримали:

Стів Віткофф (США) — баланс –10,7

Дональд Трамп (президент США) — –34,6

Найбільше негативне ставлення українці висловили до:

Роберт Фіцо (прем’єр Словаччини) — –35,9

Віктор Орбан (прем’єр Угорщини) — –73,8

Сі Цзіньпін (голова КНР) — –76,8

Олександр Лукашенко (Білорусь) — –84,4

Володимир Путін (Росія) — –95,7

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Участь взяли 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка — не більше 2,9%.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що голова Європейського парламенту вимагає старту переговорів з Україною, щодо вступу в ЄС вже цього року.