Очільник Офісу Зеленського заявив, що наразі європейські держави системно втілюють те, що українська санкційна група пропонувала ще торік у лютому – дії проти «тіньового флоту» країни-агресорки, інформує видання «НБН».

За його словами, цей системний підхід не лише руйнує «бізнес-модель» керівництва Російської Федерації, а й зменшує можливості Москви фінансувати війну проти України.

Керівник ОПУ подякував партнерам Києва за послідовність та готовність діяти спільно. Єрмак додав, що такі дії союзників – справжній приклад єдності, яка приносить реальні результати.

Нагадаємо, французький лідер Еммануель Макрон повідомив, що Європейський Союз переходить до «політики стримування» тіньового флоту РФ. Політик повідомив, що найближчим часом начальники Генштабів держав-членів організації з НАТО зберуться для обговорення спільник кроків. Мета ЄС – посилити тиск на Кремль та змусити його повернутися до переговорів.

Раніше український лідер Володимир Зеленский пояснив, чому країни Альянсу не збивають російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.