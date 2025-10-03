Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримує вступ України до Європейського Союзу, оскільки це може призвести до військових ризиків для самої Угорщини. Про це він сказав в ефірі Kossuth Radio, передає ЄП, пише НБН.

«Якщо ви перебуваєте у федеративному союзі з іншою країною, ви розділяєте її долю. Україна — держава з дуже складною долею. Чому ми маємо брати на себе її ризики?» — сказав Орбан.

Він підкреслив, що не хоче, щоб угорці опинилися в ситуації, коли доведеться відправляти солдатів у військові конфлікти. На думку угорського прем’єра, членство України в ЄС може втягнути союз у війну через близькість до Росії та поточний збройний конфлікт.

«Ми співчуваємо українцям, вони героїчно борються. Але ми не хочемо з ними спільної долі», — заявив він. Орбан додав, що Угорщина прагне підтримки України, але виключно без зобов’язань, які можуть поставити під загрозу життя угорських громадян.

Заява пролунала на тлі триваючих дискусій у Брюсселі щодо подальшого розширення Євросоюзу, зокрема — євроінтеграційного курсу України. Угорщина вже неодноразово блокувала рішення ЄС, що стосуються підтримки Києва.

