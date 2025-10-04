Російські військові кораблі неодноразово здійснювали провокаційні дії у територіальних водах Данії, повідомляє Reuters. За даними розвідки, йдеться про випадки, коли російські судна націлювали зброю на данські кораблі та порушували роботу навігаційних систем, пише НБН.

Директор розвідувальної служби Данії Томас Аренкіль підтвердив, що подібні дії становлять ризик ненавмисної ескалації. Він зазначив, що у кількох інцидентах у данських протоках російські гелікоптери та кораблі брали під приціл радари стеження, а озброєння було фізично наведене на військові об’єкти Данії.

Балтійський регіон нині перебуває у стані підвищеної напруги після серії інцидентів, серед яких пошкодження підводних кабелів, збої у роботі газопроводів, порушення повітряного простору та фіксація безпілотників. За оцінкою данської розвідки, Росія веде проти країни гібридну війну, використовуючи військові засоби тиску без переходу до відкритого збройного конфлікту.

Москва традиційно заперечує свою причетність до подібних дій. Водночас у США заявили, що сприймають інциденти серйозно та перебувають у постійній координації з союзниками по НАТО щодо безпеки Балтійського регіону.

