Президент України Володимир Зеленський заявив, що через удари українських сил по нафтопереробних об’єктах Росія вже не продає бензин, а навпаки — імпортує його з-за кордону. За словами глави держави, це прямий результат роботи Служби безпеки України, Збройних Сил, розвідки та вітчизняних виробників зброї, пише НБН.

Зеленський підкреслив, що Росія змушена закуповувати бензин у різних регіонах світу, зокрема в Азії, Китаї та Білорусі. Президент наголосив, що такі наслідки є закономірними, адже удари ЗСУ по логістиці та паливному комплексу країни-агресора є справедливими й необхідними.

“Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин”, – сказав Володимир Зеленський.

Видання The Washington Post підтвердило, що стратегія України, спрямована на атаки по нафтопереробних заводах Росії, суттєво знизила виробничі можливості агресора. За даними російського агентства з аналізу енергетичних ринків, близько 40% нафтопереробних потужностей у країні залишаються невикористаними.

Один із експертів цього агентства зазначив, що саме українські дрони стали основною причиною до 70% зупинок роботи російських НПЗ.

Нагадуємо, раніше у Зеленського прокоментували санкційні механізми Європи проти «тіньового флоту» РФ.