Лідер чеської партії ANO Андрей Бабіш, чия політична сила перемогла на парламентських виборах, заявив, що Україна наразі не готова стати членом Європейського Союзу. Про це повідомляє НБН із посиланням на Суспільне.

Політик наголосив, що Чехія продовжить підтримувати Україну у межах європейських програм, однак вступ до ЄС, на його думку, можливий лише після завершення війни та досягнення необхідного рівня підготовки. «Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС», – сказав Бабіш.

Колишній прем’єр зазначив, що з часів анексії Криму підтримує Україну та особисто зустрічався з Володимиром Зеленським. За його словами, фінансова допомога Києву з боку Чехії закладена у бюджеті ЄС, і країна продовжить робити свій внесок у спільні програми підтримки.

Щодо чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України, Бабіш підкреслив важливість прозорості у процесі постачання зброї. «Ніхто не має заробляти гроші на війні», – зазначив він, додаючи, що реалізацію подібних ініціатив повинно координувати НАТО.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що Зеленський повідомив про наслідки українських атак на російські НПЗ.