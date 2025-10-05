Президент Сербії Александар Вучич виступив із заявою, у якій спрогнозував можливість нового великого конфлікту. Про це повідомило видання Clash Report. За словами Вучича, нині «всі готуються до війни», і світ стрімко втрачає здатність до діалогу, пише НБН.

За словами сербського лідера, ситуація у світі дедалі напруженіша, і головним питанням сьогодні є лише те, «хто до якої сторони належить».

«Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді й серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми», — сказав Вучич.

Як зазначається, свою заяву президент зробив на тлі повідомлень про порушення повітряного простору країн Європи. Детальні пояснення щодо контексту висловлювання Вучич не навів.

