Президент під час Міжнародного форуму оборонних індустрій заявив, що кінця року Україна запустить платформи для експорту вітчизняної зброї в Європейському Союзі, США та на Близькому Сході, інформує видання «НБН».

За його словами, Україна продаватиме за кордон озброєння, яке є у неї в профіциті. Отримані кошти будуть витрачені на ті види зброї, яких Сили оборони потребують для захисту країни.

Глава держави розповів, що доручив ОПУ, уряду, секретарю Ради нацоборони та безпеки та всій команді розробити та представити головні елементи експортної системи. За його словами, ця програма вже має назву – «Зброя».

Український лідер сподівається, що експорт вітчизняного озброєння, відкриття нових спільних підприємств із залучення інвестицій дозволить нашій країні масштабувати свою оборонну промисловість.

Гарант наголосив на тому, що на фронті захисники використовують зброю, яка або вироблена в Україні, або вироблена з нашою країною, й наступного року вітчизняного озброєння буде більше.

