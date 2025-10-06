Український лідер під час спільної пресконференції з главою уряду Нідерландів Діком Схоофом заявив, що наша країна буде в ЄС з Орбаном, або без нього, оскільки це вибір народу, інформує видання «НБН» із посиланням на «РБК-Україна».

За його словами, наша країна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи. Більшість інших держав розуміє це підтримує її шлях до ЄС, водночас глава угорського уряду єдиний, хто гальмує цей процес.

Зеленський звернув увагу на те, що Орбан увійде в історію, як єдиний прем’єр-міністр, який блокував інтеграцію України в Європейський Союз. Президент додав, що Київ готовий здобувати членство в організації як за звичайною процедурою вступу, так й альтернативними шляхами.

Нагадаємо, що Угорщина наклала вето на початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Водночас Київ очікує, що члени організації ухвалять рішення про старт цього процесу уже найближчим часом.

Як повідомлялося, колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що не вважає главу угорського уряду «троянським конем Путіна» в Європі.