Колишній керівник українського зовнішньополітичного відомства в ефірі Radio NV прокоментував скандальні висловлювання Меркель. За його словами, ексглава уряду Німеччини робитиме ще багато заяв про минуле, адже на неї тиснуть її дії, зокрема реалізація проєкту «Північний потік-2», пише видання «НБН».

Дипломат зазначив, що взагалі не зрозумів слова колишньої канцлерки про провину Польщі, Литви, Естонії та Латвії у початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Клімкін пояснив, що ці країни не мають критичного впливу, щоб блокувати якісь рішення всередині ЄС.

Окрім цього, до початку великої війни відбувалося дуже багато різних контактів з Кремлем, тому не можна сказати, що комусь в Євросоюзі щось заважало розмовляти з Москвою. Ексглава МЗС України нагадав, що саме Меркель ініціювала переговори у «нормандському форматі».

Дипломат вважає, що скандальні висловлювання колишньої очільниці уряду Німеччини – це бажання зробити симпатичнішою, «причесати» свою політичну спадщину. Колишня канцлерка просувала проєкт «Північний потік-2», представляючи його як «економічну історію», і тепер це тисне на неї.

Ексміністр додав, що Меркель стала останнім політиком в Європі, який намагався зберегти логіку відносин Берліна та Москви і вірила у неї. Навіть кремлівський диктатор, який брехав політикині про «зелених чоловічків» та інше, не змусив її відійти від цієї логіки.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на висловлювання Меркель.