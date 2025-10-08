Європейський Союз зробив ключовий крок до законодавчого закріплення поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв, повідомляє агентство Reuters, пише НБН.

На закритій зустрічі 8 жовтня посли країн ЄС узгодили план, який передбачає повне припинення постачання російської нафти та газу до січня 2028 року. Документ передадуть міністрам енергетики для затвердження на засіданні, запланованому на 20 жовтня. За словами дипломатів, більшість країн-членів блоку підтримали ініціативу, попри опір Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти енергетичні зв’язки з Москвою.

ЄС прагне позбавити Кремль головного джерела фінансування війни проти України, обмеживши експорт російських енергоносіїв до європейського ринку. Згідно з новим планом, поступова відмова передбачатиме не лише нафту та газопровідний газ, але й ретельний контроль за постачаннями скрапленого природного газу (СПГ). Обговорюється можливість запровадження додаткових перевірок походження СПГ, аби запобігти потраплянню до Європи сировини російського походження.

Очікується, що після фінального голосування закон стане частиною ширшої енергетичної стратегії ЄС, спрямованої на повну енергетичну незалежність від Росії та розширення співпраці з альтернативними постачальниками, зокрема Норвегією, США та країнами Близького Сходу.

