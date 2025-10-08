Медіарадниця колишнього головнокомандувача ЗСУ Оксана Тороп у коментарі NV відреагувала на повідомлення французького порталу Intelligence Online про те, що Залужний почав формувати список до парламенту для можливої участі у президентських виборах, інформує видання «НБН».

За її словами, позиція посла України у Великій Британії чітка та незмінна, «Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела». Тороп наголосила на тому, що поки триває війна, дипломат не думає ні про які вибори та не готується до них, наразі найголовніше – зберегти Україну.

Медіарадниця Залужного вважає, що цей матеріал та минула публікація про нібито формування генералом передвиборчого штабу в Лондоні мають одного і того самого замовника.

Тороп додала, що хтось у непрості для України часи вирішив погратися у політичні ігри.

Нагадаємо, французьке ЗМІ Intelligence Online повідомило, що Залужний нібито запропонував кільком топвійськовим долучитися до його команди, якщо він вирішить взяти участь у президентських виборах.