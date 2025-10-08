Гостя чергового випуску програми – Галина Єрко, громадська діячка, депутатка Київської обласної ради (постійна Комісія з питань бюджету та фінансів), директорка Київської обласної бібліотеки для дітей, головна експертка українсько-німецького проекту «She can!» («Вона може!»), мета якого – розширення прав і можливостей жінок в українських громадах.

Під час розмови йшлося, зокрема, про те, як пані Галина особисто допомагала відновити Бородянку після окупації; у чому суть українсько-німецького проекту «She Can!» і як він змінює громади; чому «культурний фронт» та освіта – це також зброя; що означає справжнє лідерство і як знайти сили діяти під час війни?

