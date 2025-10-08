Радник керівника Офісу президента України розповів, що на фронті точаться важкі бойові дії без суттєвих просувань окупаційних військ, на які розраховував кремлівський диктатор, коли анонсував весняно-літній наступ ЗС РФ, інформує видання «НБН».

За його словами, саме тому російські загарбники атакують ракетами та дронами українські міста, знищуючи житлові будинки та енергетичні об’єкти. Подоляк зазначив, що це єдиний ефективний інструмент війни, який залишився у країни-агресорки.

Представник ОПУ вважає, що зупинити терор окупантів можна за рахунок збільшення ударів у відповідь по РФ. Зі збільшенням руйнівної сили цих атак зросте і «соціальна ціна» війни для населення держави-терористки. Ставлення росіян до вторгнення, на його думку, зміниться, коли вибухатиме не лише десь у Бєлгороді, а коли «бавовну» почують у Центральному федеральному окрузі країни.

Саме для здійснення таких атак Україні потрібні ракети «Фламінго», Tomahawk, важкі безпілотники тощо. Радник глави Офісу Зеленського додав, що наша країна потребує якнайбільше переконливих далекобійних засобів деескалації.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в адміністрації Трампа занепокоєні через можливу втрату контролю над використанням Україною ракет Tomahawk.