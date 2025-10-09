Глава України під час зустрічі з представниками ЗМІ, відповідаючи на запитання, чи можлива масштабна мобілізація в РФ, нагадав, що Кремль відмовився від цих заходів, оскільки рейтинги довіри громадян до диктатора почали падати, пише «НБН» із посиланням на «УНІАН».

За його словами, Москва не хотіла платити росіянам великі гроші за підписання контрактів із Міністерством оборони, однак пішла на це, щоб зберегти рейтинг Путіна.

Президент переконаний, що у разі оголошення мобілізації у країні-агресорці є ризик початку великої війни в Європі. Гарант пояснив, що главі Кремля треба «продавати» успіх, тому він піде туди, де у нього будуть швидкі успіхи, що може стати початком світової війни.

Зеленський зазначив, що, щоб зупинити РФ та зменшити ризики розширення бойових дій, диктатора треба посадити за стіл переговорів.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами український лідер прокоментував ситуацію на фронті. Президент повідомив, на якому напрямку РФ зосередила чотири своїх армії.