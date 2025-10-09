Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером партії-переможниці на парламентських виборах у Чехії — Андреєм Бабішем, який раніше висловлював скептичні заяви щодо подальшої підтримки України, пише НБН

Як повідомив глава держави у своєму дописі у Facebook, українська сторона високо цінує стратегічне партнерство з Чехією та вдячна за її підтримку у найскладніший період повномасштабної війни.

«Ми цінуємо стратегічні відносини з Чехією і вдячні за допомогу українцям. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною», — наголосив Зеленський.

Президент також привітав Бабіша з перемогою на виборах і побажав йому успіхів у подальшій роботі. Під час розмови сторони домовилися про проведення особистої зустрічі найближчим часом, щоб обговорити подальшу співпрацю між Києвом і Прагою.

Зеленський поінформував нового чеського лідера про дипломатичні ініціативи України, зокрема спільну роботу зі США, Європейським Союзом та іншими партнерами над формулою справедливого миру.

У свою чергу, Андрей Бабіш підтвердив факт розмови у своїй заяві в мережі X (Twitter). Політик згадав, що вже тричі зустрічався із Зеленським раніше, зокрема під час візиту до Києва у листопаді 2019 року.

«Я радий, що він вийшов на контакт і описав для мене поточну ситуацію. Ми висловили підтримку Україні та надію на якомога швидше завершення війни. Якщо все складеться, наступного року я відвідаю Україну, і ми обговоримо всі питання особисто», — заявив Бабіш.

Нагадуємо, раніше Кислиця відповів, чи дійсно Трамп хоче залишити проблему війни в Україні європейцям.