Як повідомляє видання ТСН, президент Росії Володимир Путін заявив, що підходи Москви до врегулювання війни проти України ґрунтуються на «принципових положеннях», які він начебто обговорив із колишнім президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, пише НБН.

Про це російський лідер повідомив у п’ятницю, 10 жовтня, під час засідання Ради голів держав Співдружності Незалежних Держав. Його слова цитують російські державні медіа.

«Ми вибудовуємо роботу з урегулювання виходячи з тих базових принципів, які були обговорені під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці», — сказав Путін.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков також зазначив, що домовленості, досягнуті між Путіним і Трампом, «не всім подобаються». За його словами, Москва продовжує орієнтуватися на них у своїй позиції щодо війни проти України.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про «вичерпання імпульсу» у процесі врегулювання конфлікту, який, за його словами, з’явився після зустрічі Путіна і Трампа.

Під час саміту на Алясці сторони нібито обговорювали можливі параметри «врегулювання», однак жодних офіційних підтверджень змісту переговорів не надходило.

