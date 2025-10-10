Сполучені Штати Америки запровадили черговий пакет санкцій, спрямований на осіб і компанії, які беруть участь у торгівлі нафтою з Іраном, передає РБК-Україна. Під обмеження потрапили близько сотні фізичних осіб, компаній та суден, які, за даними Вашингтона, допомагали іранському режиму отримувати прибутки від експорту нафти та нафтопродуктів, пише НБН.

У заяві Міністерства фінансів США наголошується, що ці суб’єкти сприяли постачанню іранської нафти на мільярди доларів, забезпечуючи фінансові потоки для підтримки терористичних угруповань, які становлять загрозу для Сполучених Штатів.

До санкційного списку внесено незалежний китайський нафтопереробний завод Shandong Jincheng Petrochemical Group, розташований у провінції Шаньдун. За даними американської сторони, підприємство закупило мільйони барелів іранської нафти з 2023 року. Також під обмеження потрапив нафтовий термінал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, що працює в порту Ланьшань, який, на думку США, був задіяний у транспортуванні санкційної сировини.

У Пекіні різко відреагували на дії Вашингтона. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що ці санкції є “незаконними та односторонніми”.

“Китай завжди рішуче виступав проти незаконних односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН”, — наголосив дипломат.

Китайська сторона закликала Сполучені Штати відмовитися від практики односторонніх обмежень і припинити, як зазначено, “втручання у законні економічні відносини інших держав”.

