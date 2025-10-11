Росія не має можливостей для відкриття другого фронту поза межами війни проти України. Про це заявив генерал у відставці, колишній директор ЦРУ та ексочільник Центрального командування Збройних сил США Девід Говелл Петреус в інтерв’ю німецькому виданню, передає НБН.

За словами генерала, останні агресивні дії Москви в повітряному просторі Польщі та Естонії не свідчать про готовність Росії до масштабної військової кампанії в Європі. “Росія зараз не може дозволити собі відкрити десь другий фронт. Вона навіть не мала сил допомогти Вірменії чи Башару Асаду”, — підкреслив Петреус.

Він нагадав, що у минулі роки Москва активно втручалася у сирійський конфлікт, підтримуючи режим Асада, а нині не змогла надати жодної допомоги навіть своїм союзникам. Так само Кремль проігнорував прохання Вірменії про військову підтримку під час карабаського конфлікту 2023 року.

Петреус також зазначив, що, попри нинішні обмеження, Україна має потенціал повернути свої території — за умови, що партнери нададуть їй більше зброї та ресурсів. Європейські держави, за його словами, вже демонструють зростання оборонних витрат, проте головним викликом залишається нестача узгодженості між національними системами безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США ввели санкції проти Китаю за торгівлю іранською нафтою.