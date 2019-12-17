Ситуация напряженная: Разумков срочно закрыл заседание ВР

Вместо этого состоится внеочередное заседание аграрного комитета.

Спикер парламента Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Верховной Рады: по словам главы ВР, в парламенте и под его стенами сложилась очень напряженная ситуация.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН».

После сложных дискуссий с лидерами «Батькивщины» и «ОПЗЖ», которые заблокировали президиум парламента, Стефанчук и Разумков смогли занять свои рабочие места и уже с него последний объявил о досрочном закрытии утреннего заседания:

«Сейчас сложилась очень напряженная ситуация как в самом парламенте, так и под его стенами. Поэтому, исходя из предложения всех фракций и депутатских групп, я объявляю о внеочередном заседании аграрного комитета».

При этом спикер добавил, что вечернее заседание Верховной Рады сегодня таки состоится. Оно начнется в 16:00.

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко со своей фракцией заблокировала президиум ВР.