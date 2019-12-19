Путин посягнул на новые украинские территории: Где стоит ждать опасности?

О своих желаниях российский президент рассказал на пресс-конференции.

По словам Путина, всё Причерноморье, а также Восточная часть Украины — это исторически российские территории. Более того, сейчас Россия делает всё, чтобы разобраться с этим.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

«О чём говорил Ленин? Он хотел конфедерацию, а не федерацию. Он сказал, что этносы привязаны к своим территориям и они получили право выйти из Советского Союза. Но эти территории нарезали так, что они не отвечали традиционному месту проживания того или иного народа. Из-за этого возникли болевые точки. Они и сейчас есть между бывшими республиками Советского Союза. И даже внутри самой России около 2000 таких точек».

Упомянут Путин и о Сталине, который был против такой организации, но всё равно принял «реформу» Ленина и из этого ничего хорошего не получилось:

«Когда создавался СССР, исконно российские территории, всё Причерноморья передали Украине, без каких-либо причин и со странной формулировкой — для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине — потому что Украина была сельской территорией».

В конце Владимир Путин добавил, что это решение странное, но он будет разбираться в нем:

«Это наследие Ленина. И нам теперь приходится разбираться с ним».

Напомним, ранее мы писали, что Путин назвал условия для новой встречи в Нормандском формате.