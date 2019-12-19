Военная техника и оружие для «Л/ДНР»: Путин рассказал, кто помогает террористам

Об этом хозяин Кремля рассказал на сегодняшнем брифинге.

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин дает большую пресс-конференцию в Москве. Конечно же, не обошлось и без вопросов по Донбассу.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

Один из вопросов — кто снабжает террористов на Донбассе военной техникой и оружием. На это Путин ответил так:

«На территории Донбасса нет иностранных войск. Выводить нечего. Там есть местная народная милиция. Меня часто спрашивают, откуда у них вооружение. Знаете, военные конфликты происходят в разных частях мира и в каждом есть техника. Откуда они её берут? От государств, которые им симпатизируют».

Путин также отметил, что для решения конфликта нужен диалог с людьми, а не оружие.

Напомним, ранее мы писали, назвал условия для нового Нормандского саммита.