Путин будет по-новому шантажировать Украину – что собирается делать российский президент

Источник из Российской Федерации анонимно сообщил о том, что у Кремля скоро будут новые механизмы шантажа для Зеленского. Они будут связаны с возможной встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в формальной и неформальной обстановках.

Об этой информации стало известно благодаря изданию «МедиаВектор», передает «НБН».

Отмечается, что даже к апрелю вряд ли будут предпосылки для встречи лидеров Украины и России. Также не будет предпосылок для встречи «нормандской четверки», чтобы заключить новые условия по Донбассу. Такое становится возможным из-за нового законопроекта Зеленского касательно префектов, чьи полномочия будут важнее местных властей.

«Зеленскому уже начинают давать понимать, мол, все можно согласовать, но только ты себя веди хорошо. Будешь так себя вести – Путин снова захочет встретиться с тобой. Если же не готов – тогда будут проблемы в Украине. И, если не хочешь их, просто иди на маленькие уступки по отношению к РФ. Однако Зеленский должен понимать, что с каждой такой уступкой он будет приближать Украину к пропасти», — сказано в сообщении.

Напомним, офицер ВСУ поздравил жителей России с Днем чекиста – «Штирлиц» умело подшутил над страной-агрессором.