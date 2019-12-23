Обмен пленными: Каких преступников хочет выманить у Зеленского Кремль?

Сегодня должна состояться видеокенфоренция ТКГ по вопросу обмена пленными.

Как утверждают эксперты, обмен может затягиваться из-за того, что Украина не хочет отдавать России собственных граждан, которых обвиняют в тяжких преступлениях.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Depo«.

Есть неподтвержденная информацию, что РФ хочет выманить трех подозреваемых в теракте в Харькове, который случился ещё в 2015 году. Как известно, тогда погибло 4 людей. В преступлении обвиняют Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлиова.

Как отмечает активист Руслан Горовой, в Харьков уже пришел запрос от ГПУ, чтобы там подготовили документы на выдачу этих подозреваемых.

Некоторые СМИ пишут, что не недавней встрече ТКГ в Минске возник спор из-за 11 заключенных, которых хочет вернуть РФ. В их числе есть и некоторые «беркутовцы». Сторона Украина настаивала на том, чтобы их исключили из списка, но боевики не шли на уступки.

По данным Государственной уголовно-исполнительный службы, сейчас в украинских СИЗО есть около 300 граждан РФ. Некоторые из них просили о помиловании, кто-то был внесен в список, но так и не попал на обмен. Не исключено, что в этот раз эту преступную компанию заберут в Россию. Среди них такие личности:

Руслан Гаджиев:

Его в РФ ждали ещё на обмене 7 сентября, но по данным адвоката Рыбина, Украина не привезла его в пункт обмена.

Гаджиев — это гражданин РФ, который в Украине осужден до 15 лет лишения свободы. Он был танкистом батальона «Август», воевал за «ЛНР», был участником боев за Дебальцево.

Службе безопасности он поведал, что его завербовали российские спецслужбы и незаконно отправили на Донбасс. Он был засчитан в состав военного формирования, которым командовали офицеры РФ.

В декабре 2014 — январе 2015 Гаджиев, в роли водителя танка, атаковал позиции ВСУ возле Санжаровки. Тогда 8 украинских военных погибли, 12 получили ранения.

Вячеслав Высоцкий:

Родился в Курской области (РФ), 72-летний Высоцкий имеет гражданство Украины. Он осужден до 12 лет за госизмену. Предполагается , что он занимался шпионажем. Зеленский помиловал Высоцкого, который находился в списке на обмен. Эту информацию сообщил инсайдер в Минюсте.

Сергей Егоров:

Россиянин. 14.04.2017 года был задержан украинскими военными под Новониколаевкой. Обвиняется в незаконном пересечении украино-российской границы, незаконном обращении с оружием и формировании террористической группировки.

Егоров охранял территорию военной части в Макеевке, обустраивал позиции для «ДНР», собирал информацию о позициях украинских военных. Его засудили до 10 лет за решеткой.

Ольга Ковалис:

Ещё одна гражданка РФ, обвиняемая в создании террористической организации. Она была задержана 30.04.2015 года на блокпосту Мариуполя. Следователи выяснили, что Ковалис искала информацию для «ЛНР».

Василий Кусакин:

Россиянин родом из Якутска. Себя называет добровольцем. На Донбассе воевал в подразделении «Тайфун» разведки «ДНР». Осужден к 8 годам тюрьмы.

Валерий Гратов:

В боях на Донбассе не участвовал, но был охранником президента непризнанной «Приднепровской молдавской республики». Военный инструктор. Должен был стать заместителем министра госбезопасности «ПМР». Задержан в 2017 году при попытке покинуть территорию Украины по поддельному паспорту.

Мурат Джемиев:

Гражданин РФ родом из Осетии. Последние годы перед арестом жил в Украине. Обвинен в подготовке теракта под ВР во время акций протеста осенью 2017 года. Конкретно — Джемиева обвиняют в том, что в палаточный городок он хотел принести 10 бутылок отравленной водки, по указке российских спецслужб.

Владислав Гречин:

Россиянин задержанный в марте 2016 года. По данным СБУ, он готовил теракт в Одесской области.

Олег Доронин:

Задержан в 2015 году, гражданин РФ. СБУ сообщает, что он был разведчиком казачьего полка «ЛНР».

Владислав Макаров:

Украинец, уроженец Макеевки. Задержан в марте 2014 года. Обвиняется в собирании информации для российских спецслужб.

Денис Сидоров:

Россиянин, уроженец Москвы. Задержан в 2016 году на линии разграничения. Сидоров сам сдался украинским военным и рассказал о российских командирах на Донбассе.

Максим Сливка:

Россиянин. Задержан в 2015 году. Обвиняется в подготовке к теракту в Киеве.

Павел Черных:

Россиян, жил в Санкт-Петербурге, муж Ольги Ковалис. Они были задержаны вместе. Обвиняется в создании террористической группировки.

Лариса Чубарова:

Имеет российское гражданство, но 25 лет жила в Харькове по виду на жительство. Активная участница Антимайдана, могла входить в преступную группировку Безлера, участвовала в вооруженных операциях группировки «Восток», занималась подрывной деятельностью в Харьковской области. Задержана в апреле 2015 года. Обвиняется в сборе данных разведки.

Евгений Шаталов:

Россиянин, задержан в январе 2017 года. Рассказал, что приехал в Донецк из Краснодара.

Напомним, ранее мы писали, что 23 декабря состоятся переговоры по обмену пленными.