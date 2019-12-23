Путин приехал в оккупированный Крым – у Зеленского срочно обратились к Российской Федерации

В Украине осудили незаконный приезд президента страны-агрессора на территорию оккупированного полуострова. Представительство Владимира Зеленского в АРК серьезно осудило поступок российского президента, сообщив о том, что они являются грубым нарушением РФ государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этой информации сообщило Представительство президента в Автономной Республике Крым, передает издание «НБН».

«Представительство выступает с осуждением очередной несогласованный с украинской стороной визит 23 декабря президента Российской Федерации на временно оккупированную часть Украины. Подобные действия – это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Кремль этим поступком пренебрег общепризнанными принципами, а также нормами международных прав», — сообщило Представительство.

Известно, что Владимир Путин прибыл сегодня в Крым на скоростном поезде через Керченский мост. Пока что его цели на самом оккупированном полуострове неизвестны. Однако у общественности уже есть свои теории касательно пропаганды, новых приказов армии РФ и многих других вещей.

Напомним, Лавров собирается защищать жителей Украины – глава российского МИДа сразил наповал своим заявлением.