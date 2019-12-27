Советником премьера стал одесский чиновник Турупалов, брат которого живет и работает в ДНР

Такую новость сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

На самой странице в соцсети он поведал, что бывшего главу Ивановской РГА (Одесская обл.) Антона Турупалова назначили советником премьер-министра Украины.

Об этом передает «НБН«.

«Турупалов имеет сомнительную репутацию в Одесской области. В 2015 году он стал главой Ивановской РГА, и практически сразу местные депутаты выразили недовольство его работой. Он пропускал заседания и часто отсутствовала на рабочем месте. В 2016 году более чем 2/3 депутатов проголосовали за недоверие Турупалову и его уволили».

Уволенный глава Ивановской РГА, у которого есть брат-поклонник «ДНР», стал советником премьер-министра ГончарукаАнтон… Gepostet von Олексій Гончаренко am Freitag, 27. Dezember 2019

В связи с этим нардеп Гончаренко удивлен, с какой стати человек, который не смог руководить районом, стал советников премьера:

«Как это стало возможно? Что он будет советовать премьеру? Это Кабмин технократов? Не получилось управлять районом — иди управляй страной?».

Но, не только своей «работой» известен новый советник премьера: у Турупалова есть родной брат, который проживает и работает в псевдореспублике «ДНР»:

«Брат Турупалова — адвокат в «ДНР». Более того, он является большим сторонником создания и процветания этой «республики». Я понимаю, брат за брата не несет ответственности… Но просто скажите, за какие заслуги взяли на пост советника именно Турупалова?».

Напомним, ранее мы писали, что Гончаренко обратился в СБУ из-за скандального заявления спикера российской Госдумы.