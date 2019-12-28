В «ДНР» рассказали, сколько пленных отдадут Украине

Важное Политика
Христина Качоровська0
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И сколько надеются получить взамен.

Накануне обмена пленными между Украиной и ОРДЛО представители террористов рассказали, сколько они готовы отдать и сколько надеются получить взамен.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

Так, по словам представительницы боевиков «ДНР» Дарьи Морозовой, обмен пленными пройдет по такой формуле:

«Украина и Донбасс согласовали обмен пленными по формуле «все установленные на все установленные». Обмен состоится 29 декабря 2019 года. Украина должна отдать нам 87 людей, а Донецк и Луганск вернут 55 людей».

Напомним, ранее мы писали, о деталях обмена пленными.


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