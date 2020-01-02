Зеленского ожидает критическая точка в политике – социолог рассказала о скором падении рейтинга президента

Главное Политика
Родион Власов0
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Фото: Газета

Украинский лидер может столкнуться с рядом проблем в этом году. В частности, речь идет о решении ситуации на Донбассе, которая станет критической точкой для президентства Владимира Зеленского. От этого зависит то, как долго президенту Украины будет доверять народ и другие политики.

Об этой информации сообщил портал PR, сославшийся на издание «РБК-Украина», которое взяло интервью у директора фонда «Демократические инициативы» Ирины Берекешкиной, передает «НБН».

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«Один год – достаточно большой срок. Такого еще никто не выдерживал в Украине, если мы проанализируем деятельность предыдущих украинских лидеров. В данный же момент у Зеленского есть критическая точка – решение ситуации с Донбассом. Известно, что в Париже лидеры ни о чем не договорились. Что же насчет следующего саммита – тоже сплошной туман. Но это ясно, что хоть что-то Владимир Зеленский должен предпринять весной. Это значит только одно – он потеряет рейтинг среди той или иной части граждан Украины», — сообщила она.

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Напомним, украинский посол жестко разнес Путина насчет заявлений о ненападении – какие слова были высказаны Кремлю.


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