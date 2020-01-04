Ирина Хакамада, поддерживающая аннексию Крыма, собралась в Киев

Российская политик будет выступать на бизнес-форуме в украинской столице.

Скандальная Ирина Хакамада, которая считает себя российским оппозиционным политиком и которая поддерживает аннексию Крыма, будет выступать на бизнес-форуме в Киеве.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Информацией поделились организаторы выступления Хакамады:

«Наконец-то расскажем, кто будет тайным спикером. Впервые за 6 лет в Киеве будет выступать Ирина Хакамада. Одна из самых популярных бизнес-тренеров. Она знает, как мотивировать людей и воплощать мечты в реальность. Не пропусти уникальный шанс попасть на выступления Ирины Хакамады 27 февраля».

О визите Хакамады в Украину уже высказался глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров:

«Вся московская нечисть, которая поддержала аннексию Крыма, рвется в Украину… корм в Москве закончился, теперь хотят оправиться в Киеве».

Добавим, что в 2014 году, после оккупации украинского полуострова, Ирина Хакамада заявила, что РФ должна купить Крым у Украины, чтобы завершить конфликт и официально присоединить территорию. В 2017 году она заявила, что продолжает придерживаться такой позиции.

Напомним, ранее мы писали, Украина может вернуть Крым без переговоров с Россией.